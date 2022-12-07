«Моральный урод». Дрессировщик Запашный прокомментировал неосторожное обращение с кошкой на пресс-конференции Бразилии

Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессивровщик Аскольд Запашный прокомментировал неосторожное обращение с кошкой на пресс-конференции сборной Бразилии.

– Я склонен расценивать это не как экстраординарный случай, а как банальную человеческую невоспитанность. Хорошее отношение в животным – это человечность и здравый смысл, это должно воспитываться с детства. Здесь неважно, скидывает ли человек кошку со стола или пинает на улице собаку, это говорит о том, что он плохо воспитан или просто моральный урод. Можно было показать эту ситуацию оригинальным образом, и обернуть это в умиляющее русло. Когда в футболе собака выбегает на поле, то нормальные футболисты ласково убирают ее, а потом вся общественность этим восхищается.

– Должно ли последовать наказание?

– Тут дело даже не в санкциях, а в примере для людей, что так поступать нельзя. Конечно, можно устроить линчевание, этим сейчас займутся псевдозащитники животных и повернут эту ситуацию в свою сторону. Но все люди должны понимать, что такое не должно повторяться.

9 декабря Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

Кошка в арабском мире – почитаемое животное.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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