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    Инфантино: «В Катаре был лучший групповой этап чемпионата мира в истории»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о ЧМ-2022.

    «Я действительно видел все матчи, и скажу очень просто и ясно: это был лучший групповой этап чемпионата мира по футболу в истории.

    Сейчас нет ни маленьких, ни больших команд. Уровень очень, очень равный. Также впервые в истории национальные сборные со всех континентов вышли в плей-офф. Это показывает, что футбол действительно становится по-настоящему глобальным.

    Так что это очень многообещающе для оставшейся части чемпионата мира по футболу. Были матчи отличного качества на красивых стадионах. Впрочем, и публика, которая там присутствовала, была невероятная.

    Стадионы были заполнены практически на каждом матче — в среднем более 51 000 человек. Фан-фестивали, различные фан-зоны также были переполнены людьми, которые праздновали и наслаждались атмосферой футбола», – цитирует Инфантино talkSPORT.

    • Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12343

      Алексей З 1 час назад

      А что ещё можно услышать от президента организации , которая сломала вековые традиции проведения Чемпионата Мира в летнее время ?
      Болельщики всегда и везде одинаковые, а футбол давно уже номер 1 в спорте и мире.

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      Рейтинг: +436

      the teacher 1 час назад

      За весь групповой этап 1-2 матча интересных было

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      Рейтинг: +6571

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ну да. Инфантино с телефона смсил весь отбор как кому сыграть. На всех матчах из рук не выпускал волшебную мобилу для обеспечения нежданчиков. Все лидеры щедро делились очками в 3-м туре

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      Рейтинг: +112

      Niklas80 > Красногорск_Фан 34 минуты назад

      Особняком я бы Испанию поставил.)

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      Рейтинг: +6571

      Красногорск_Фан > Niklas80 30 минут назад

      Да. Испанию все ставят. особняком. в ранних стадиях. Второй ЧМ подряд. То нога Акинфеева, то "какие то" Марокканцы. А ведь всего 12 лет назад выигрывали ЧМ. Наверно тяжело быть сейчас болельщиком их сборной.

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