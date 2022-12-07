Инфантино: «В Катаре был лучший групповой этап чемпионата мира в истории»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о ЧМ-2022.

«Я действительно видел все матчи, и скажу очень просто и ясно: это был лучший групповой этап чемпионата мира по футболу в истории.

Сейчас нет ни маленьких, ни больших команд. Уровень очень, очень равный. Также впервые в истории национальные сборные со всех континентов вышли в плей-офф. Это показывает, что футбол действительно становится по-настоящему глобальным.

Так что это очень многообещающе для оставшейся части чемпионата мира по футболу. Были матчи отличного качества на красивых стадионах. Впрочем, и публика, которая там присутствовала, была невероятная.

Стадионы были заполнены практически на каждом матче — в среднем более 51 000 человек. Фан-фестивали, различные фан-зоны также были переполнены людьми, которые праздновали и наслаждались атмосферой футбола», – цитирует Инфантино talkSPORT.

Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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