Радимов: «Испания наверняка выстрелит на ЧМ-2026»

Бывший футболист «Зенита» и испанской «Сарагосы» Владислав Радимов оценил вылет Испании с ЧМ-2022.

– На ваш взгляд, такой Испании будет не хватать дальше по сетке?

– Конечно, с испанцами интереснее. Когда они с кем-то играют в открытый футбол, это многим нравится. Но здесь игра на результат, надо понимать, что это чемпионат мира. И марокканцы правильно сделали, что не стали ввязываться в открытую игру, а их контратаки, кстати, могли привести к голу.

А испанцам многим надо взрослеть – это хорошая молодая команда, которая наверняка через четыре года выстрелит. Смена поколений прошла, но опыта еще не хватает. Если помните, поколение Хави и Андреса Иньесты тоже не сразу ярко начинало. Думаю, тут та же самая история. Плюс им не хватает центрального нападающего – Альваро Мората не то, что раньше были, например, Фернандо Торрес или Давид Вилья.

В 1/8 финала Испания уступила Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

На 2-м ЧМ подряд Испания вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.

Испанию может возглавить Роберто Мартинес.

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