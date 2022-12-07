Радимов: «Испания наверняка выстрелит на ЧМ-2026»

смена тренера и стиля игры в целом. Избавится от дно игроков,типа бускетса и альбы( старые уже все)
асенсио ЦН? бредятина ,начать играть с нападающим а не 4 защитника и 6 полузащитников и будет результат
а то испания похожа на спорт кар который зачиповали в обратку и сделали 100 лошадей вместо 500.
как будто энрике саботажник))
Бывший футболист «Зенита» и испанской «Сарагосы» Владислав Радимов оценил вылет Испании с ЧМ-2022.
– На ваш взгляд, такой Испании будет не хватать дальше по сетке?
– Конечно, с испанцами интереснее. Когда они с кем-то играют в открытый футбол, это многим нравится. Но здесь игра на результат, надо понимать, что это чемпионат мира. И марокканцы правильно сделали, что не стали ввязываться в открытую игру, а их контратаки, кстати, могли привести к голу.
А испанцам многим надо взрослеть – это хорошая молодая команда, которая наверняка через четыре года выстрелит. Смена поколений прошла, но опыта еще не хватает. Если помните, поколение Хави и Андреса Иньесты тоже не сразу ярко начинало. Думаю, тут та же самая история. Плюс им не хватает центрального нападающего – Альваро Мората не то, что раньше были, например, Фернандо Торрес или Давид Вилья.
- В 1/8 финала Испания уступила Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).
- На 2-м ЧМ подряд Испания вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.
- Испанию может возглавить Роберто Мартинес.
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