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    Радимов: «Испания наверняка выстрелит на ЧМ-2026»

    Бывший футболист «Зенита» и испанской «Сарагосы» Владислав Радимов оценил вылет Испании с ЧМ-2022.

    – На ваш взгляд, такой Испании будет не хватать дальше по сетке?

    – Конечно, с испанцами интереснее. Когда они с кем-то играют в открытый футбол, это многим нравится. Но здесь игра на результат, надо понимать, что это чемпионат мира. И марокканцы правильно сделали, что не стали ввязываться в открытую игру, а их контратаки, кстати, могли привести к голу.

    А испанцам многим надо взрослеть – это хорошая молодая команда, которая наверняка через четыре года выстрелит. Смена поколений прошла, но опыта еще не хватает. Если помните, поколение Хави и Андреса Иньесты тоже не сразу ярко начинало. Думаю, тут та же самая история. Плюс им не хватает центрального нападающего – Альваро Мората не то, что раньше были, например, Фернандо Торрес или Давид Вилья.

    • В 1/8 финала Испания уступила Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).
    • На 2-м ЧМ подряд Испания вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.
    • Испанию может возглавить Роберто Мартинес.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12164

      DeStar 20 минут назад

      смена тренера и стиля игры в целом. Избавится от дно игроков,типа бускетса и альбы( старые уже все)
      асенсио ЦН? бредятина ,начать играть с нападающим а не 4 защитника и 6 полузащитников и будет результат
      а то испания похожа на спорт кар который зачиповали в обратку и сделали 100 лошадей вместо 500.
      как будто энрике саботажник))

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      Рейтинг: +12333

      Алексей З 1 час назад

      Сколько людей, столько и мнений.
      Я например , не смотрел их матч с Коста-Рикой, но видел все остальные и никакого сочувствия или жалости к ним не испытываю, скорее наоборот.
      90 минут тягомотины это выше моих сил.
      А вот отсутствие немцев огорчило , вот с кем не соскучишься.
      Именно про Германию думаю , что 2026 это их год. ИМХО

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      Рейтинг: +7803

      Томик 1 час назад

      С Испанцами всегда интересно. Но не могут... А выстрелили они уже, когда ЧМ и два ЧЕ взяли. Вот до этого за них можно было болеть - играли интересно, но вылетали. Почему это теперь они опять должны? Пора Азии стрелять или Африке. А гишпанцы пусть тренируются.

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