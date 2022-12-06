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    «Ювентусу» может грозить исключение из Серии А и лишение чемпионства

    Эксперт по спортивному праву Маттиа Грассани рассказал, какие санкции грозят «Ювентусу» из-за финансовых махинаций.

    «Это самое серьeзное расследование, которому подвергался «Ювентус» когда-либо, возможно, даже более серьeзное, чем «кальчополи» в 2006 году.

    Незаконные действия охватывают области правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил. Это беспрецедентно. «Ювентус» рискует не только штрафом и наказанием. По закону возможно исключение команды из Серии А.

    Правила предусматривают, что в случае получения регистрации на чемпионат путeм изменения документов, частных договорeнностей, откладывающих выплаты, причитающиеся игрокам в сезоне-2021/22, или даже фиктивного отказа возможно исключение клуба из чемпионата и потеря титула чемпиона Италии», — цитирует юриста La Repubblica.

    • Прошлое руководство клуба подало в отставку на прошлой неделе.
    • Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.
    • При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +552

      klimovich 1 час назад

      Поразительно конечно.

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 1 час назад

      А при чем здесь сезон 21/22? Там чемпион Милан.

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      Рейтинг: +343

      Болотоход 2 часа назад

      Старушка во всей красе! Не че не меняется!) Все чемпионства липовые.

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