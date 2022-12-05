Ловрен сделал ассист в матче с Японией. Это первое результативное действие игрока из РПЛ на ЧМ-2022

Хорватия играет вничью с Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 (1:1, второй тайм).

На 55-й минуте Хорватия сравняла счет благодаря голу Ивана Перишича, которому ассистировал защитник «Зенита» Деян Лорврен. Это первое результативное действие игрока из РПЛ на турнире.

Ловрен также сделал первое результативное действие в 14 матчах на чемпионатах мира.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель пары в четвертьфинале сыграет с Бразилией или Южной Кореей.

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