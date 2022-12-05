ФИФА рассматривает 3 формата проведения ЧМ-2026

На следующем чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, число команд вырастет с 32 до 48.

В связи с этим ФИФА изучает новые форматы проведения турнира.

На сегодняшний день рассматриваются три варианта:

16 групп по 3 команды в каждой, 2 из которых выходят в плей-офф;

12 групп с 4 командами. В плей-офф выходят по 2 сборные и лучшие с третьих мест;

Деление участников на 2 половины по 24 команды. В каждой – по 6 групп с 4 сборными. Победитель каждой половины попадет в финал.

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