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    ФИФА рассматривает 3 формата проведения ЧМ-2026

    На следующем чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, число команд вырастет с 32 до 48.

    В связи с этим ФИФА изучает новые форматы проведения турнира.

    На сегодняшний день рассматриваются три варианта:

    • 16 групп по 3 команды в каждой, 2 из которых выходят в плей-офф;
    • 12 групп с 4 командами. В плей-офф выходят по 2 сборные и лучшие с третьих мест;
    • Деление участников на 2 половины по 24 команды. В каждой – по 6 групп с 4 сборными. Победитель каждой половины попадет в финал.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3178

      FRZZ 28 минут назад

      Куда увеличивать то? 32 команд нормально, 48 будет много. Будет много слабых команд и неинтересных игр.

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      Рейтинг: +12293

      Алексей З 1 час назад

      В походе за баблом совсем забыли о футболе.
      Отборочные вообще теряют весь смысл , а в финале неимоверное число "отстойных" команд.

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