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    «Мбаппе до них не дотягивает»: Колосков назвал трех гениев футбола

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной Франции над Польшей (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

    «Это была лучшая игра сборной Франции на чемпионате мира. Они прибавляют от игры к игре. В группе французы выступили процентов на сорок своих возможностей. Сегодня они показали роскошный футбол! Наверное, их нельзя назвать основными претендентами на титул, но они одни из ключевых фаворитов мундиаля.

    Рано говорить, гений Мбаппе или нет? Для меня на данный момент есть три футбольных гения – Пеле, Марадона и Месси. Мбаппе до них пока не дотягивает!» – сказал Колосков.

    • Мбаппе забил 2 гола и сделал 1 ассист в матче с Польшей.
    • В 1/4 финала ЧМ-2022 Франция сыграет с Англией. Матч пройдет 10 декабря.

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    Источник: «Чемпионат»

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