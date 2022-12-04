Льорис провел 142 игры за Францию. Столько же матчей за сборную лишь у одного игрока

Уго Льорис вышел в стартовом составе сборной Франции на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши.

Эта игра стала для 35-летнего вратаря 142-й за Францию. Он повторил рекорд Лилиана Тюрама.

Кроме того, Льорис проводит 17-ю игру на чемпионате мира. По этому показателю он сравнялся с Тьерри Анри и Фабьеном Бартезом. Больше в истории Франции нет ни у кого.

Матч Франция – Польша начался в 18:00 мск.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи.

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