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    В «Спартаке» могут оказаться защитники с ЧМ-2022

    «Спартак» намерен укрепить центр обороны зимой. Команда ищет сразу двух игроков на эту позицию.

    «В шорт-листе несколько центральных защитников, в том числе латиноамериканцы, которые выступают на ЧМ-2022», – написал источник.

    • Сообщалось, что «Спартак» хочет купить защитника бразильской «Куябы» Хоакима.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      derrik 2000 39 минут назад

      "«Спартак» хочет купить защитника бразильской «Куябы» Хоакима."

      Очень НАШЕ название команды.
      Родное... ))))))))))

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