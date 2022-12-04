В «Спартаке» могут оказаться защитники с ЧМ-2022

«Спартак» намерен укрепить центр обороны зимой. Команда ищет сразу двух игроков на эту позицию.

«В шорт-листе несколько центральных защитников, в том числе латиноамериканцы, которые выступают на ЧМ-2022», – написал источник.

Сообщалось, что «Спартак» хочет купить защитника бразильской «Куябы» Хоакима.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Сезон возобновится в марте.

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