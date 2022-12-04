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    «Нужно перетерпеть». Аленичев выступил против перехода РФС в Азию

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев считает, что РФС не следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

    — Позиция РФС такая, что между не играть и играть лучше выбирать проведение хоть каких-то матчей. Поэтому и задумываемся о переходе в Азию. Какие бы вы аргументы привели, чтобы оставаться?

    — Я против перехода в Азию. Я не понимаю, зачем и для чего. Ну для официальных игр, понятно. Выиграем мы что-то от того, что официальные игры будут? У меня большие-большие сомнения.

    — То, что происходит на чемпионате мира, не заставляет посмотреть на переход в Азию с положительных позиций? несколько азиатских команд сенсационно обыграли более сильных соперников.

    — Конечно, хочется участвовать в официальных играх, особенно на чемпионате мира. Но у меня двоякое мнение. Можно идти в Азию. Но есть сомнение, нужно знать, когда этот бан с нас снимут. Сложно сказать, сколько продлится отстранение: год, два, пять лет. Никто не знает. Но, я считаю, на данный момент в Азию уходить не надо.

    — Почему не надо? Другой уровень футбола или далеко летать?

    — И то, и другое. Да, будут хорошие игры, там сильные соперники, как показал чемпионат мира. Однозначно, играть против европейских команд лучше: Франция, Испания, Италия, против них более важно, интересно играть. Это то к чему мы привыкли. Думаю, нужно перетерпеть этот период.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      derrik 2000 18 минут назад

      "Думаю, нужно перетерпеть этот период."

      Терпилами, значит, быть предлагаешь???
      Ну-ну...
      И так уже, где можно, ХРОНИЧЕСКИЕ ТЕРПИЛЫ: в спорте, в политике, в культуре...
      Только-только, в феврале, стали опять как-то огрызаться, а ты, значица, снова зовёшь обратно...

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