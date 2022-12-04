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  • «Нужно перетерпеть». Аленичев выступил против перехода РФС в Азию

«Нужно перетерпеть». Аленичев выступил против перехода РФС в Азию

4 декабря 2022, 15:08
4

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев считает, что РФС не следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Позиция РФС такая, что между не играть и играть лучше выбирать проведение хоть каких-то матчей. Поэтому и задумываемся о переходе в Азию. Какие бы вы аргументы привели, чтобы оставаться?

— Я против перехода в Азию. Я не понимаю, зачем и для чего. Ну для официальных игр, понятно. Выиграем мы что-то от того, что официальные игры будут? У меня большие-большие сомнения.

— То, что происходит на чемпионате мира, не заставляет посмотреть на переход в Азию с положительных позиций? несколько азиатских команд сенсационно обыграли более сильных соперников.

— Конечно, хочется участвовать в официальных играх, особенно на чемпионате мира. Но у меня двоякое мнение. Можно идти в Азию. Но есть сомнение, нужно знать, когда этот бан с нас снимут. Сложно сказать, сколько продлится отстранение: год, два, пять лет. Никто не знает. Но, я считаю, на данный момент в Азию уходить не надо.

— Почему не надо? Другой уровень футбола или далеко летать?

— И то, и другое. Да, будут хорошие игры, там сильные соперники, как показал чемпионат мира. Однозначно, играть против европейских команд лучше: Франция, Испания, Италия, против них более важно, интересно играть. Это то к чему мы привыкли. Думаю, нужно перетерпеть этот период.

  • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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ZhenjaSAB
1670164169
Перетерпеть!Наивный такой!Да в Уефа скоро хрен пустят без поддержки ЛГБТ - или нам потом и дальше терпеть!
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Азбука
1670165449
Аленичев уже своё отыграл, а каково нынешним футболистам? Для примера: из Европы недавно даже Босния-Герцеговина отказалась играть согласованный матч, а в Азии с нами охотно играли 3 сборных и зрители там охотно пришли на стадионы, а сейчас Иран, как пишут, проявляет интерес. Вот и разница между Азией и Европой для нас. В ФИФА легче будет от бана избавиться, когда будем в АФК, а большинство наших врагов в УЕФА. Типа, не лезьте в нашу АФК и шуруйте лесом мимо.
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neim
1670165986
Нужно, хотя бы до окончания спец. операции. А там посмотреть, что будет. Может и ФИФА с УЕФА к нам в РПЛ попросятся ))).
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nemolod
1670170979
От этого терпежа уже снизилось качество футбола в первенстве,а если этот терпеж продлится,футбол станет дворово-профессиональным и получится как при банкротстве предприятий-лучшие пойдут играть в зарубежные команды,а все остальные-станут любителями,а спонсировать любителей никто не будет (не говорю уже о тренерах,которым придется просто менять род работы )
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