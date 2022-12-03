Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 перед плей-офф по версии Goal

Goal обновил свой рейтинг главных фаворитов чемпионата мира после завершения группового этапа.
На первом месте осталась сборная Бразилии. В топ-3 вместо вылетевшей Германии попала Франция.
- Бразилия
- Франция
- Аргентина
- Англия
- Испания
- Нидерланды
- Португалия
- Хорватия
- Марокко
- Япония
- Швейцария
- США
- Сенегал
- Польша
- Южная Корея
- Австралия
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Источник: Goal