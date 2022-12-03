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    Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 перед плей-офф по версии Goal

    Goal обновил свой рейтинг главных фаворитов чемпионата мира после завершения группового этапа.

    На первом месте осталась сборная Бразилии. В топ-3 вместо вылетевшей Германии попала Франция.

    1. Бразилия
    2. Франция
    3. Аргентина
    4. Англия
    5. Испания
    6. Нидерланды
    7. Португалия
    8. Хорватия
    9. Марокко
    10. Япония
    11. Швейцария
    12. США
    13. Сенегал
    14. Польша
    15. Южная Корея
    16. Австралия

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +556

      Shlоmо 1 час назад

      Когда будут выбрасывать этот суперкомпьютер на свалку - скажите время и место, я подойду....:))) На этом чемпионате нет ни одной нормальной сборной. А так все играют так сяк и не надо мне говорить про тактику и стратегию, нормальная сборная выходит и выносит всех подряд, а не как Испания, которая всё время ищет соперника полегче.

      Бразилии еще нужно пройти Ю. Корею. Чувствую что вальяжный стиль игры бразильцев как раз подходит под сумасшедшую самоотдачу корейцев. У меня нет уверенности даже в этой паре. Это удивительный чемпионат!

      Пи.Си. Хочу полуфиналы Бразилия-Аргентина и Испания-Франция.... Финал Аргентина - Франция

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