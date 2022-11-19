Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal, Аргентина и Германия – в топ-3

Goal представил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира.
- Бразилия;
- Аргентина;
- Германия;
- Испания;
- Франция;
- Англия;
- Нидерланды;
- Дания;
- Бельгия;
- Хорватия;
- Португалия;
- Уругвай;
- Польша;
- Швейцария;
- Сенегал;
- Сербия;
- Уэльс;
- США;
- Мексика;
- Южная Корея.
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке. Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Goal