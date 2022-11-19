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    Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal, Аргентина и Германия – в топ-3

    Goal представил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира.

    1. Бразилия;
    2. Аргентина;
    3. Германия;
    4. Испания;
    5. Франция;
    6. Англия;
    7. Нидерланды;
    8. Дания;
    9. Бельгия;
    10. Хорватия;
    11. Португалия;
    12. Уругвай;
    13. Польша;
    14. Швейцария;
    15. Сенегал;
    16. Сербия;
    17. Уэльс;
    18. США;
    19. Мексика;
    20. Южная Корея.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке. Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: Goal

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