Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal, Аргентина и Германия – в топ-3

Goal представил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира.

Бразилия; Аргентина; Германия; Испания; Франция; Англия; Нидерланды; Дания; Бельгия; Хорватия; Португалия; Уругвай; Польша; Швейцария; Сенегал; Сербия; Уэльс; США; Мексика; Южная Корея.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Составы всех групп можно посмотреть по ссылке. Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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