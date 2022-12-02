Усэйн Болт назвал 3 фаворитов ЧМ-2022

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт рассказал, кого считает главными претендентами на победу в ЧМ-2022.
«Франция, Бразилия и Аргентина – фавориты турнира. Надеюсь, что победит Аргентина. Это моя команда. Я болею за нее», – заявил Болт.
- Франция в 1/8 финала ЧМ сыграет с Польшей.
- Аргентина встретится с Австралией.
- Соперник Бразилии по плей-офф определится сегодня.
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Источник: Eurosport