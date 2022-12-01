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ЧМ-2022
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ЧМ по футболу 2022
Новости
Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ
Главные новости
Тест
Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ
15:39
В «Зените» прокомментировали новость о продаже Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов
15:24
Шалимов: «Да пошла эта Польша! Из-за нее Россия не играет на ЧМ и переходит в Азию»
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14:46
Владелец «ПСЖ» хочет пригласить игроков из России и КНДР на матч звезд с участием Неймара, Месси и Роналду
1
14:36
Стало известно, за сколько «Зенит» продаст Юри Алберто в «Коринтианс»
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15:44
Где и во сколько смотреть матч Япония – Испания: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
15:39
Где и во сколько смотреть матч Коста-Рика – Германия: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
15:08
Где и во сколько смотреть матч Канада – Марокко: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
15:03
Где и во сколько смотреть матч Хорватия – Бельгия: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
14:59
Щесны: «Приятно отбить пенальти от лучшего игрока всех времен»
14:00
⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Хорватия сыграет с Бельгией, Испания – с Японией, Германия встретится с Коста-Рикой
13:59
Газзаев: «Польша не заслужила выход в плей-офф ЧМ-2022»
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12:46
Колосков назвал причину провала сборной Дании на ЧМ-2022
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Месси высказался о том, что он побил рекорд Марадоны
12:38
Тренер сборной Аргентины Скалони недоволен расписанием ЧМ-2022
12:32
Щесны – второй вратарь в истории ЧМ, отразивший пенальти, который он сам заработал
12:24
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Итоги пятого тура «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022: поздравляем победителей
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12:23
Посол РФ в Катаре объяснил, почему Европа критикует ЧМ-2022
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12:10
Аргентина вошла в тройку лучших сборных в истории ЧМ по числу игроков, забивавших в турнире
11:58
Тренер Дании ответил, повлияли ли на команду политические споры вокруг Катара
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11:43
Месси побил рекорд Марадоны, установленный в 1994 году
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11:37
Посол РФ в Катаре рассказал, сколько россиян посетят матчи ЧМ-2022
11:20
Щесны: «Я проспорил Месси 100 евро из-за пенальти, но платить не буду!»
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Уткин оценил выход сборной Австралии в плей-офф ЧМ-2022
10:58
Сборная Аргентины обновила два личных рекорда в матче с Польшей
10:41
Защитник сборной Португалии выбыл на 2 месяца. Он больше не сыграет на ЧМ-2022
10:30
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Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ
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Источник:
Бомбардир
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