Защитник сборной Португалии выбыл на 2 месяца. Он больше не сыграет на ЧМ-2022

Инсайдер Фабрицио Романо назвал сроки восстановления футболиста сборной Португалии Нуну Мендеша.
Левый защитник «ПСЖ» травмировал бедро в матче с Уругваем (2:0).
Из-за этого он пропустит около двух месяцев. ЧМ-2022 для Мендеша завершен досрочно.
- Португалия вышла в плей-офф чемпионата мира.
- В пятницу команда сыграет с Южной Кореей.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо