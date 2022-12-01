Защитник сборной Португалии выбыл на 2 месяца. Он больше не сыграет на ЧМ-2022

Инсайдер Фабрицио Романо назвал сроки восстановления футболиста сборной Португалии Нуну Мендеша.

Левый защитник «ПСЖ» травмировал бедро в матче с Уругваем (2:0).

Из-за этого он пропустит около двух месяцев. ЧМ-2022 для Мендеша завершен досрочно.

Португалия вышла в плей-офф чемпионата мира.

В пятницу команда сыграет с Южной Кореей.

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