Защитник сборной Португалии рискует пропустить остаток ЧМ-2022

Футболист сборной Португалии Нуну Мендеш травмировал бедро в матче с Уругваем (2:0).
Точные сроки восстановления левого защитника «ПСЖ» пока неизвестны. Предварительно, он пропустит три недели.
Если это подтвердится, то ЧМ-2022 для Мендеша завершен досрочно.
- Португалия вышла в плей-офф чемпионата мира.
- В пятницу команда сыграет с Южной Кореей.
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Источник: L’Equipe