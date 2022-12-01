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    Тренер Испании Энрике назвал явного фаворита ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о Бразилии.

    «Бразилия – сила мирового масштаба и явный фаворит на любом ЧМ.

    У них достаточно как индивидуального, так и коллективного мастерства.

    Специально занять второе место в группе, чтобы не встретиться с Бразилией в 1/4 финала? Прекрасный вопрос.

    Мы думали об этом. Но представьте: мы пытаемся стать вторыми, на 90-й минуте счет 0:0 в обоих матчах, а за 15 секунд до конца забивают и Япония, и Коста-Рика. Вы рискнули – и вы вылетели.

    Если вы считаете себя хорошей командой и намереваетесь пройти весь путь до финала, нет смысла становиться вторыми. Мы хотим стать первыми.

    Если придется сыграть с Бразилией в четвертьфинале – отлично, сыграем. Но делить шкуру неубитого медведя мы не станем», – заявил Энрике.

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    Источник: ESPN

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