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    Стало известно, почему «Зенит» отказался участвовать в предсезонном турнире РПЛ

    Возможность сыграть с командами из Европы и Ближнего Востока – одна из причин, по которой «Зенит» отказался от участия в предсезонном турнире РПЛ.

    «В менеджменте «Зенита» считают опыт проведения товарищеского матча против «Црвены Звезды» удачным, поэтому рассчитывают, что на зимних сборах клуб сумеет найти в качестве спарринг-партнеров клубы из Европы.

    Цель максимум – найти товарищеский турнир, в котором бы приняли участие сразу несколько европейских команд.

    Если же с европейскими клубами договориться не удастся, в «Зените» готовы рассмотреть возможность провести контрольные матчи против команд с Ближнего Востока или сыграть отдельные товарищеские матчи против российских клубов вне рамок турнира», – сообщает Metaratings.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: Metaratings

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