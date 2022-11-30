Кан объяснил, почему «Бавария» не подпишет Роналду

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан отверг возможность трансфера Криштиану Роналду.
«Я могу исключить переход Роналду. Мы рассматривали этот вариант и все любим Роналду, но у клуба другая стратегия. У нас есть четкое представление и философия того, как должна быть собрана наша команда», – приводит слова Кана телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sports.
- Роналду – свободный агент.
- В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
- Сейчас игрок на чемпионате мира-2022.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»