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    Агент дисквалифицированного за допинг Бальде рассказал, где игрок «Спартака» проведет отпуск

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, где игрок проведет отпуск.

    «Да, отпуск действительно начался. Поедет ли Кейта в Катар поддержать сборную? Он проведет отпуск в Италии», – сказал Пасторелло.

    • «Спартак» подписал Бальде в летнее окно как свободного агента.
    • Игрок был дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил.
    • Недавно игрок уже вернулся к тренировкам со «Спартаком».

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    Источник: Metaratimgs

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    Сегодня, 12:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1594

      jek718875 15 минут назад

      Отпуск ему положен бесплатный, в Матросской тишине

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