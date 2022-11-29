Агент дисквалифицированного за допинг Бальде рассказал, где игрок «Спартака» проведет отпуск

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, где игрок проведет отпуск.

«Да, отпуск действительно начался. Поедет ли Кейта в Катар поддержать сборную? Он проведет отпуск в Италии», – сказал Пасторелло.

«Спартак» подписал Бальде в летнее окно как свободного агента.

Игрок был дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил.

Недавно игрок уже вернулся к тренировкам со «Спартаком».

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