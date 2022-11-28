Сборная Германии выиграла 3 из 11 матчей в 2022 году

Германия сыграла вничью с Испанией со счетом 1:1 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Этот матч стал 11-м для немцев в 2022-м календарном году:

3 победы;

6 ничьих;

2 поражения.

Сборная Германии смогла обыграть только Израиль, Италию и Оман.

Следующий соперник – Коста Рика (1 декабря, 22:00 мск). В этом матче определится, пройдет ли команда в плей-офф ЧМ.

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