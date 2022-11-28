Сборная Германии выиграла 3 из 11 матчей в 2022 году

Германия сыграла вничью с Испанией со счетом 1:1 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Этот матч стал 11-м для немцев в 2022-м календарном году:
- 3 победы;
- 6 ничьих;
- 2 поражения.
Сборная Германии смогла обыграть только Израиль, Италию и Оман.
Следующий соперник – Коста Рика (1 декабря, 22:00 мск). В этом матче определится, пройдет ли команда в плей-офф ЧМ.
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Источник: «Бомбардир»