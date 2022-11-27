Семин отреагировал на назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

Юрий Семин прокомментировал решение «Сочи» пригласить Курбана Бердыева на пост главного тренера.
«То, что Бердыев вернулся в российский чемпионат, это уже большой плюс, потому что он тренер высокой квалификации.
Мы помним те матчи, которые были с «Барселоной», он единственный, кто мог с ними в тот период соперничать.
Решение «Сочи» взять хорошего тренера, наверное, правильное.
Получится ли у него привести «Сочи» в чувства после первой половины сезона? Конечно, получится, тренер же хороший», – сказал Семин.
- Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.
- Бердыев возглавил команду вместо Вадима Гаранина.
- Контракт с тренером подписан на 2,5 года.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Спорт-Экспресс»