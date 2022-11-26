Мамы игроков «Торпедо» обратились к сыновьям перед матчем с «Уралом»

«Торпедо» устроило акцию ко дню матери. Перед матчем шестого тура группового этапа Кубка России против «Урала» (1:2) в «Лужниках» включили видеообращения мам игроков к сыновьям.
«Сюрприз для команды в канун дня матери!
Мамы наших футболистов записали для них видео со словами поддержки», – написал клуб.
- «Торпедо» вышло в следующий раунд Кубка.
- В РПЛ команда идет последней.
- Команда ушла в отпуск до января.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Бомбардир.ру