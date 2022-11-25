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    Непомнящий назвал сильнейшую африканскую команду на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о выступлении африканских команд на ЧМ-2022.

    – В четырех матчах чемпионата мира африканские команды не могли забить гол. Что с ними происходит?

    – Я, честно говоря, не знаю. Может быть они не очень готовы. Тут зависит от того, с кем они играют. Команды, которые им попадаются – не подарок. Это Португалия или Швейцария та же, с которой не так просто играть.

    Кто мог подумать, что сборная Канады будет так играть против Бельгии, которая по рейтингу вторая, а североамериканцы вообще неизвестно где. Получилось, что Канада весь матч играла с преимуществом.

    Это чемпионат мира, много необъяснимого для меня происходит. Это только первый тур. Выводы пока делать рано.

    – Какую африканскую команды вы считаете самой сильной сейчас?

    – Сенегал. Он может выйти из группы.

    – Несмотря на поражение от Нидерландов?

    – Да.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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