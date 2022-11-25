Непомнящий назвал сильнейшую африканскую команду на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о выступлении африканских команд на ЧМ-2022.

– В четырех матчах чемпионата мира африканские команды не могли забить гол. Что с ними происходит?

– Я, честно говоря, не знаю. Может быть они не очень готовы. Тут зависит от того, с кем они играют. Команды, которые им попадаются – не подарок. Это Португалия или Швейцария та же, с которой не так просто играть.

Кто мог подумать, что сборная Канады будет так играть против Бельгии, которая по рейтингу вторая, а североамериканцы вообще неизвестно где. Получилось, что Канада весь матч играла с преимуществом.

Это чемпионат мира, много необъяснимого для меня происходит. Это только первый тур. Выводы пока делать рано.

– Какую африканскую команды вы считаете самой сильной сейчас?

– Сенегал. Он может выйти из группы.

– Несмотря на поражение от Нидерландов?

– Да.

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