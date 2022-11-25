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    Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Роналду: «Такой же нулевой, как и Месси. Заканчивать пора!»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду за игру в матче с Ганой (3:2) на ЧМ-2022.

    «Криштиану Роналду на этом чемпионате мира больше не забьет. 37 лет человеку! Да, головой в штрафной площадке он очень опасен, хорошо чувствует траекторию мяча. А внизу он уже плохо двигается, я его совсем не заметил на футбольном поле в матче с Ганой.

    Такой же нулевой, как и Месси. Пора в Саудовскую Аравию? Да заканчивать ему пора! Всe, достаточно! — сказал Пономарев.

    • Роналду забил Гане с пенальти, который сам же заработал.
    • Игрок стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.
    • Роналду заменили во 2-м тайме.

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    Источник: «Матч ТВ»

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