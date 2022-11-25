Роналду обошел Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче ЧМ-2022 с Ганой (3:2) забил восьмой гол на чемпионатах мира.
Экс-форвард «МЮ» обошел по этому показателю нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который отличился на ЧМ семь раз.
- Клозе – лучший бомбардир в истории ЧМ (16 мячей).
- Роналду стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.
- Его заменили во 2-м тайме.
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Источник: Бомбардир.ру