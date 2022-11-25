Вагнер Лав назвал финалистов ЧМ-2022

Бывший форвард ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав дал прогноз на чемпионат мира-2022.

«Кого Бразилия победит в финале чемпионата мира? Я думаю, это будет Франция. Мы встретимся в решающем матче против Франции», – считает Вагнер Лав.

Бразилия в 1-м туре группового этапа победила Сербию (2:0).

Бразильцы не брали ЧМ с 2002 года.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря в Лусаиле.

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