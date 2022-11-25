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    «Ждал 22 года». Винисиус – о дебюте на чемпионате мира

    Нападающий сборной Бразилии Винисиус дал комментарий после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).

    «Очень доволен нашим стартом. Я 22 года ждал, когда попаду на чемпионат мира. Было много работы и мечтаний. Впереди у нас шесть финалов», – сказал представитель «Реала».

    • Винисиусу 22 года.
    • Бразилия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Швейцария (28 ноября).

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    Источник: Globo Esporte

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