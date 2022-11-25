«Ждал 22 года». Винисиус – о дебюте на чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Винисиус дал комментарий после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).
«Очень доволен нашим стартом. Я 22 года ждал, когда попаду на чемпионат мира. Было много работы и мечтаний. Впереди у нас шесть финалов», – сказал представитель «Реала».
- Винисиусу 22 года.
- Бразилия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Швейцария (28 ноября).
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Источник: Globo Esporte