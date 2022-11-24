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    Бекхэм может стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»

    Владелец американского «Интера» Дэвид Бекхэм открыт для переговоров по возможному участию в покупке «Манчестер Юнайтед».

    По информации Daily Mail, экс-игрок английского клуба не может позволить себе выкупить «МЮ» у семьи Глейзеров, но может стать частью инвестиционного консорциума по покупке клуба.

    Ранее к Бекхэму уже обращались различные инвесторы, но переговоры не были успешными. Сейчас Бекхэм «как никогда открыт для обсуждения сделки», поскольку Глейзеры заявили о готовности продать «МЮ».

    Сообщалось, что Глейзеры хотят выручить за клуб 7 миллиардов евро.

    • Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года.
    • При них клуб выиграл Лигу чемпионов.
    • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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    Источник: Daily Mail

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