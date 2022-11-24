Бекхэм может стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Владелец американского «Интера» Дэвид Бекхэм открыт для переговоров по возможному участию в покупке «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, экс-игрок английского клуба не может позволить себе выкупить «МЮ» у семьи Глейзеров, но может стать частью инвестиционного консорциума по покупке клуба.

Ранее к Бекхэму уже обращались различные инвесторы, но переговоры не были успешными. Сейчас Бекхэм «как никогда открыт для обсуждения сделки», поскольку Глейзеры заявили о готовности продать «МЮ».

Сообщалось, что Глейзеры хотят выручить за клуб 7 миллиардов евро.

Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года.

При них клуб выиграл Лигу чемпионов.

«МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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