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    «Перевелись у них там что ли все фрау?». Терюшков – об акции сборной Германии с закрытыми ртами

    Депутат Госдумы РФ, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал акцию сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 против Японии.

    • Немцы закрыли рот рукой на командном фото.
    • Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.
    • Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

    «Эти парни прилетели на разноцветном ЛГБТ-самолете, их завернули. Теперь они демонстрируют, что им заткнули рты, запретив выходить с пропагандой извращений на футбольное поле.

    Ожидал такого напора от кого-угодно, но не от суровых бюргеров. Перевелись у них там что ли все фрау?

    Для коллективного фото в следующем матче предлагаю прикрывать им другое место. Для каждого футболиста оно будет зависеть от его ориентации», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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