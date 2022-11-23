Марадона-младший: «Сравнивать моего отца и Месси могут только те, кто не разбираются в футболе»

Диего Марадона-младший призвал не сравнивать своего отца и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Такое сравнение могут проводить только те, кто не разбираются в футболе. Это две разные планеты, но я не ставлю крест на Месси», – сказал аргентинец.

Накануне сборная Аргентины с Месси проиграла Саудовской Аравии (1:2).

Месси 5 раз брал «Золотой мяч».

Марадона, в отличие от Месси, становился чемпионом мира.

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