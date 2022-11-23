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    Марадона-младший: «Сравнивать моего отца и Месси могут только те, кто не разбираются в футболе»

    Диего Марадона-младший призвал не сравнивать своего отца и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

    «Такое сравнение могут проводить только те, кто не разбираются в футболе. Это две разные планеты, но я не ставлю крест на Месси», – сказал аргентинец.

    • Накануне сборная Аргентины с Месси проиграла Саудовской Аравии (1:2).
    • Месси 5 раз брал «Золотой мяч».
    • Марадона, в отличие от Месси, становился чемпионом мира.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26929

      JTherry 7 минут назад

      Диего был "тащером" сборной, у него была "рука Бога" и титул чемпиона мира..! а Месси весь матч с саудитами простоял в центре поля и заработал 4 офсайда...) ну и серебро было, конечно, если мерить уровнем сборной - слабоват он, чтобы Месси сравнивать с Марадоной...

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      Рейтинг: +6243

      Красногорск_Фан 26 минут назад

      Я ещё помню неподражаемую мимику марадонны старшего, смотревшего как Аргентина проигрывает на чм-18. И на этот театр одного актёра смотреть было интересней чем на мессистрадания

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