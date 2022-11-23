Судья Лапочкин: «Арбитры на ЧМ-2022 много добавляют? Это в соответствии с правилами»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал нововведение чемпионата мира-2022: судьи добавляют к таймам по пять минут и более.

– Ничего в этом неожиданного. Просто судьям дали установки компенсировать все затраченное время, в соответствии с правилами игры: и на празднование гола, и на вынесение санкций, и на задержки, и на вмешательство VAR. Люди хотят смотреть футбол.

– Этим специально занимается второй резервный арбитр?

– Да. У него есть еще другие обязанности – если что-то с системой видеопомощи произойдет, он пойдет в комнату и там будет работать. А другая обязанность да, считать время. Технология простая: часы, секундомер. Тут ничего нового. Просто пришли рекомендации – соблюдать правила игры. К этому не привыкли.

– Судья компенсирует все грязное время матча?

– Нет, когда мяч уходит в аут или на угловой, как шло грязное время, так оно и идет. Речь о том, что написано в правилах игры. Например, забит гол – на это никогда не добавляли время. Или замена. Раньше на глазок «накидывали» 30 секунд. А она может идти и 45 секунд, и больше.

– Или вратаря Ирана в матче с Англией долго «чинили».

– Да. Когда такая травма, все понимают, что минутой тут не обойдешься.

– Значит ли это, что наши судьи начнут удлинять время в матчах Кубка России?

– Я сомневаюсь, что так сразу. У нас не было таких жестких указаний. Думаю, пока будет все так, как было в России.

– То есть, чемпионат мира задает стандарты, а потом уже их переносят на другие турниры?

– Конечно. Сядут, проанализируют. Может, это никому не понравится. Вот телевизионщики переживают: как же теперь трансляции, сетка вещания, рекламные кампании? Ну, вот те, кто платит, соберутся и решат, нужны ли такие нововведения, хорошо это или плохо.

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