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    Судья Лапочкин: «Арбитры на ЧМ-2022 много добавляют? Это в соответствии с правилами»

    Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал нововведение чемпионата мира-2022: судьи добавляют к таймам по пять минут и более.

    – Ничего в этом неожиданного. Просто судьям дали установки компенсировать все затраченное время, в соответствии с правилами игры: и на празднование гола, и на вынесение санкций, и на задержки, и на вмешательство VAR. Люди хотят смотреть футбол.

    – Этим специально занимается второй резервный арбитр?

    – Да. У него есть еще другие обязанности – если что-то с системой видеопомощи произойдет, он пойдет в комнату и там будет работать. А другая обязанность да, считать время. Технология простая: часы, секундомер. Тут ничего нового. Просто пришли рекомендации – соблюдать правила игры. К этому не привыкли.

    – Судья компенсирует все грязное время матча?

    – Нет, когда мяч уходит в аут или на угловой, как шло грязное время, так оно и идет. Речь о том, что написано в правилах игры. Например, забит гол – на это никогда не добавляли время. Или замена. Раньше на глазок «накидывали» 30 секунд. А она может идти и 45 секунд, и больше.

    – Или вратаря Ирана в матче с Англией долго «чинили».

    – Да. Когда такая травма, все понимают, что минутой тут не обойдешься.

    – Значит ли это, что наши судьи начнут удлинять время в матчах Кубка России?

    – Я сомневаюсь, что так сразу. У нас не было таких жестких указаний. Думаю, пока будет все так, как было в России.

    – То есть, чемпионат мира задает стандарты, а потом уже их переносят на другие турниры?

    – Конечно. Сядут, проанализируют. Может, это никому не понравится. Вот телевизионщики переживают: как же теперь трансляции, сетка вещания, рекламные кампании? Ну, вот те, кто платит, соберутся и решат, нужны ли такие нововведения, хорошо это или плохо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.11.2022 08:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10827

      R_a_i_n 23 ноября, 09:07

      Ну я не знаю, Черданцев говорит, там сетка вещания страдает!

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