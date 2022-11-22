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    Роналду опубликовал рекламу часов с изображением своего гола в ворота «МЮ» за несколько минут до расторжения контракта

    Нападающий Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях рекламу часов с изображением своего гола в ворота «Манчестер Юнайтед» за «Реал» в 2013 году.

    Спустя несколько минут английский клуб объявил о расторжении контракта с 37-летниим португальцем.

    Фото: телеграм-канал «Первый спорт».

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.

    Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +197

      Эмом 41 минуту назад

      Ну так на часов изображён момент того самого гола

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