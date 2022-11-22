Роналду опубликовал рекламу часов с изображением своего гола в ворота «МЮ» за несколько минут до расторжения контракта

Нападающий Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях рекламу часов с изображением своего гола в ворота «Манчестер Юнайтед» за «Реал» в 2013 году.

Спустя несколько минут английский клуб объявил о расторжении контракта с 37-летниим португальцем.

Фото: телеграм-канал «Первый спорт».

Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.

Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

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