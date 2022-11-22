«Где Месси? Его не видно!». Фанаты Саудовской Аравии – аргентинским болельщикам после 2:1

Болельщики сборной Саудовской Аравии подшутили над нападающим Лионелем Месси после победы над Аргентиной (2:1) в матче ЧМ-2022.
«А где Месси? Его не видно!» – скандировали фанаты Саудовской Аравии аргентинским болельщикам, покидавшим стадион
- Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.
- Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).
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Источник: Infobae