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    Глушаков: «Как сказал, что болею за Сербию на ЧМ-2022 – сразу полстраны начало их поддерживать»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о ЧМ-2022 в Катаре.

    «Болею ли за кого-то? За Сербию. Как сказал, что болею за Сербию на ЧМ — сразу полстраны начало их поддерживать», — сказал Глушаков.

    • Сербия сыграет на ЧМ-2022 в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.
    • Россия отстранена от международных матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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