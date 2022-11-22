Глушаков: «Как сказал, что болею за Сербию на ЧМ-2022 – сразу полстраны начало их поддерживать»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о ЧМ-2022 в Катаре.

«Болею ли за кого-то? За Сербию. Как сказал, что болею за Сербию на ЧМ — сразу полстраны начало их поддерживать», — сказал Глушаков.

Сербия сыграет на ЧМ-2022 в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

Россия отстранена от международных матчей.

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