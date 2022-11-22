«Химки» – «Пари НН»: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Пари НН» на игру пятого тура Кубка России.
«Химки»: Митрюшкин, Никитин, Садыгов, Глушаков, Руденко, Долгов, Черный, Главчич, Гбане, Казанцев, Боженов.
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Масоэро, Юлдошев, Каккоев, Корнюшин, Майга, Михайлов, Рыбчинский, Кротов, Сулейманов.
- Матч пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 17:30 мск.
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Источник: телеграм-канал «Химок»