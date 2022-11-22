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    «Отмены русской культуры не произошло». В фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре пройдет ледовое шоу Татьяны Навки

    Российские организаторы фан-зоны ЧМ-2022 в Катаре подтвердили, что во время турнира в Дохе выступят российские фигуристы.

    «Государственный балет на льду Санкт-Петербурга до начала декабря будет ежедневно давать представление «Лебединое озеро» в ледовом театре на территории фан-зоны в городе Люсейле.

    С 1 по 10 декабря там пройдут показы мюзикла на льду Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», а потом до середины декабря вновь будет идти «Лебединое озеро», так что отмены русской культуры на чемпионате мира в Катаре не произошло», – отметили организаторы.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
    • Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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