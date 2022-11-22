Владелец «ПСЖ» сообщил, что ему поступило предложение о продаже клуба за 4 миллиарда

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что не собирается продавать парижский клуб.

«Я получил предложение о продаже «ПСЖ» на сумму более 4 миллиардов евро. Мы не собираемся полностью продавать клуб, но небольшую долю – почему бы и нет? Думаем над разными предложениями.

Неправда, что мы только тратим деньги. Мы купили клуб за 70 миллионов евро, а сейчас он стоит более 4 миллиардов евро. У нас есть разные предложения. Это фантастический бизнес», – сказал Аль-Хелайфи.

Парижский клуб лидирует в чемпионате Франции.

«ПСЖ» ни разу не выигрывал ЛЧ.

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