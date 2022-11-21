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    Катар запретил евреям публично молиться и продавать кошерную еду на ЧМ-2022

    Катар ограничил права еврейских болельщиков на чемпионате мира.

    По информации The Jerusalem Post, организаторы турнира обещали создать молитвенные места для евреев. Однако, этого не произошло и евреям запретили публично молиться под предлогом невозможности обеспечения их безопасности в мусульманской стране.

    Также Катар запретил еврейским организациям продавать или предлагать посетителям кошерную пищу.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Турнир впервые проходит на ближнем Востоке.

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    Источник: The Jerusalem Post

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +131

      dragoff 2 часа назад

      Гейропа со свей толерантностью, получила защеку, в очередной раз... Данный ЧМ - эталон глупости и несостоятельности принципов современной гейропейской политики..

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      Рейтинг: +4726

      ААМ 2 часа назад

      Араб останется арабом, "хоть ты осыпь его звездами".

      1
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      Рейтинг: +4726

      ААМ 2 часа назад

      Дикари останутся дикарями, хоть построй им по небоскрёбу на каждого.

      0
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      Рейтинг: +1275

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Еврея тяжело обмануть, но у Катара получилось)) А если без смеха, почему иноверец в мусульманской стране, не в безопасности из за своей веры? И почему живя в России, я много раз видел как мусульманин просто кидает коврик на тротуаре и молится......и никто его не бьёт?

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      Рейтинг: +1539

      jek718875 3 часа назад

      Нас не испугать, мы дома помолимся

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      Рейтинг: +24749

      bset 3 часа назад

      Пора Европе сделать соответствующие выводы и перестать возиться с людьми, которые других за людей не считают. И сделать это как в политической или экономической сфере, так и в плане миграции. А то открытая Европа скоро превратится в закрытый мусульманский континент.

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      Рейтинг: +119

      rashidinho > bset 1 час назад

      Не переживай. Они скоро помрут, некому родить будет.

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      Рейтинг: +8277

      vladik12 3 часа назад

      Пусть лучше Катар запретит своим игрочкам катать вату, как вчера.

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      Рейтинг: +16255

      Barmaleushka > vladik12 2 часа назад

      За Катар топишь или денег на них поставил ? Пусть лучше россиянские футболёры смотрят игры Катара - иногда полезно понаблюдать за собой со стороны .

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