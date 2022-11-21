Катар запретил евреям публично молиться и продавать кошерную еду на ЧМ-2022

Катар ограничил права еврейских болельщиков на чемпионате мира.
По информации The Jerusalem Post, организаторы турнира обещали создать молитвенные места для евреев. Однако, этого не произошло и евреям запретили публично молиться под предлогом невозможности обеспечения их безопасности в мусульманской стране.
Также Катар запретил еврейским организациям продавать или предлагать посетителям кошерную пищу.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Турнир впервые проходит на ближнем Востоке.
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Источник: The Jerusalem Post