Катар запретил евреям публично молиться и продавать кошерную еду на ЧМ-2022

Катар ограничил права еврейских болельщиков на чемпионате мира.

По информации The Jerusalem Post, организаторы турнира обещали создать молитвенные места для евреев. Однако, этого не произошло и евреям запретили публично молиться под предлогом невозможности обеспечения их безопасности в мусульманской стране.

Также Катар запретил еврейским организациям продавать или предлагать посетителям кошерную пищу.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Турнир впервые проходит на ближнем Востоке.

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