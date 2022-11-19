Хави определился с игроком, который станет заменой Бускетсу

«Барселона» готовится к летнему уходу полузащитника Серхио Бускетса. Главный тренер Хави уже определился с заменой игроку.
По решению Хави весь функционал на поле Бускетса будет выполнять Френки де Йонг. Таким образом, проблема ухода Бускетса решится без привлечения игроков извне.
- Бускетс планирует продолжить карьеру в МЛС.
- 25-летний де Йонг стоит 50 миллионов евро.
- В сезоне Примеры у де Йонга 13 матчей, 2 гола, ассист.
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Источник: твиттер Managing Barça