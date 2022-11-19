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    Кампуш: «Мбаппе реализовал только 40-50% своего потенциала»

    Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш считает, что нападающий Килиан Мбаппе способен еще сильнее прогрессировать.

    «Мбаппе реализовал только 40-50% своего потенциала. Я напоминаю ему об этом каждый день. Килиан может еще многое сделать.

    В 16 лет Мбаппе уже был развит на всех уровнях. Физически он был очень силен и имел понимание игры на уровне 26-летнего футболиста», – сказал Кампуш.

    • В этом сезоне француз забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
    • Он выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • Летом форвард отказался переходить в «Реал».

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    Источник: beIN Sports

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