Кампуш: «Мбаппе реализовал только 40-50% своего потенциала»

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш считает, что нападающий Килиан Мбаппе способен еще сильнее прогрессировать.

«Мбаппе реализовал только 40-50% своего потенциала. Я напоминаю ему об этом каждый день. Килиан может еще многое сделать.

В 16 лет Мбаппе уже был развит на всех уровнях. Физически он был очень силен и имел понимание игры на уровне 26-летнего футболиста», – сказал Кампуш.

В этом сезоне француз забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.

Он выступает за «ПСЖ» с 2017 года.

Летом форвард отказался переходить в «Реал».

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