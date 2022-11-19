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    Льорис не будет носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022

    Федерация футбола Франции дважды обращалась в ФИФА с вопросом, разрешено ли капитану сборной во время чемпионата мира носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ.

    Оба запроса были проигнорированы, вследствие чего французы решили отказаться от инициативы.

    Таким образом, капитан сборной Франции Уго Льорис не будет носить радужную повязку на ЧМ-2022.

    • На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
    • Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18047

      DVOK68 12 минут назад

      Гордые европейские рыцари в гробу раз 100 перевернулись,от позора за своих заднеприводных потомков)
      Тьфу,погань.

      1
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      Рейтинг: +179

      russkiisergei 17 минут назад

      В сборной франции голубок это мбаппе. живет там он с каким то трансом.

      0
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      Рейтинг: +7568

      mihail200606 52 минуты назад

      Гы...Катар бы лучше эти повязки запретил,чем пиво..

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      Рейтинг: +438

      PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Предлагаю всем капитанам, которые будут носить радужную повязку в поддержку лгбт, в комплекте с повязкой носить в заднем проходе радужные затычки в качестве поддержки, бещ затычек поддержка не полноценна:)

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      Рейтинг: +17886

      Cleaner 1 час назад

      Капитан сборной Франции ГОЛУБОЧЕК??? Вычеркиваем Францию из кандидатов на чемпионство!

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      Рейтинг: +1515

      jek718875 > Cleaner 46 минут назад

      Самый большой голубок Гризманн,он оденет под шорты труселя радужного цвета

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