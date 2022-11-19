Льорис не будет носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022

Федерация футбола Франции дважды обращалась в ФИФА с вопросом, разрешено ли капитану сборной во время чемпионата мира носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ.

Оба запроса были проигнорированы, вследствие чего французы решили отказаться от инициативы.

Таким образом, капитан сборной Франции Уго Льорис не будет носить радужную повязку на ЧМ-2022.

На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.

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