Льорис не будет носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022

Федерация футбола Франции дважды обращалась в ФИФА с вопросом, разрешено ли капитану сборной во время чемпионата мира носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ.
Оба запроса были проигнорированы, вследствие чего французы решили отказаться от инициативы.
Таким образом, капитан сборной Франции Уго Льорис не будет носить радужную повязку на ЧМ-2022.
- На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
- Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.
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Источник: L’Equipe