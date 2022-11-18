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    Охранники на ЧМ-2022 работают за 35 пенни в час. Это 25 рублей

    Английские журналисты изучили вопрос оплаты труда людей, задействованным в организации чемпионата мира-2022. Например, охранники фан-зон (мигранты) получают за час работы 35 пенни (около 25 рублей).

    «Такие зарплаты – это незаконно, но что мы можем сделать? Мы миримся с этим, потому что нам нужны деньги. Я счастлив, потому что получаю хоть что-то.

    У меня ничего нет. Мы все мечтаем сменить работу», – сказал один из охранников-мигрантов.

    • Турнир стартует 20 ноября.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17877

      Cleaner 1 час назад

      Назовем охранников ВОЛОНТЕРАМИ и все сразу встанет на место.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2821

      Nerlinger 1 час назад

      С меньшим пенни, чем в 35 см. в охранники сщас не берут ...
      Надо в думу отправить

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