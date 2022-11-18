Охранники на ЧМ-2022 работают за 35 пенни в час. Это 25 рублей

Английские журналисты изучили вопрос оплаты труда людей, задействованным в организации чемпионата мира-2022. Например, охранники фан-зон (мигранты) получают за час работы 35 пенни (около 25 рублей).

«Такие зарплаты – это незаконно, но что мы можем сделать? Мы миримся с этим, потому что нам нужны деньги. Я счастлив, потому что получаю хоть что-то.

У меня ничего нет. Мы все мечтаем сменить работу», – сказал один из охранников-мигрантов.

Турнир стартует 20 ноября.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию