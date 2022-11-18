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    Минспорт Татарстана рассчитывает, что Суперкубок УЕФА-2023 состоится в Казани

    Министр спорта Татарстана Владимир Леонов надеется, что Казань примет ближайший Суперкубок УЕФА, как и было заявлено ранее.

    «Пока к нам никаких вопросов и запросов не поступало, будем смотреть в динамике. Я несколько раз говорил, что мы к этому турниру готовы. У нас никаких проблем сегодня нет. Были вопросы по состоянию поля, мы привели всe в надлежащее состояние. Сейчас уйдeм на зимовку.

    Будем надеяться, что руководство УЕФА пойдeт нам навстречу. Может быть, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за Суперкубок. Повторю, никаких официальных заявлений о том, что он отменяется или переносится, у нас нет», – сказал Леонов.

    • Россия сейчас отстранена от турниров под эгидой УЕФА.
    • Планируется, что Суперкубок УЕФА примет «Казань Арена».
    • Стадион принимал ЧМ-2018.

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    Источник: ТАСС

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