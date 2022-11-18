Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
ЧМ-2022
Букмекеры
Матч-центр
Игры
Конкурс прогнозов
Самые дорогие трансферы в истории футбола
Вспомните все команды в истории чемпионата России
Угадайте игрока РПЛ по необычному фото
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
ЧМ-2022
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Новости
За какую сборную этот футболист сыграет в Катаре?
Главные новости
Спецпроект
За какую сборную этот футболист сыграет в Катаре?
14:36
Фото
Антони купил Lamborghini за 385 тысяч в честь вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2022
14:14
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на интервью Роналду
13:59
Тухель открыт для предложений от трех клубов
13:53
Баринов: «Какой я ветеран? Сопливый по футбольным меркам»
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
14:43
Сазонов оценил прогресс Хвичи
14:28
Оуэн назвал английского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
14:21
Президент ФНЛ Измайлов объяснил, почему в России мало частных клубов
13:50
Текст
Изучили заявки ЧМ-2022: откуда футболистов больше всего, самые старые и молодые и другие интересные факты
13:46
Сборные Аргентины и Уругвая везут на ЧМ-2022 по 900 килограм мяса
13:40
Сборная России прилетела в Ташкент на матч с Узбекистаном
13:33
Пиво на стадионах ЧМ-2022 будет только в вип-ложах (NYT)
1
13:28
Реклама
Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на ЧМ-2022
13:26
«Сборная солянки». Силкин считает, что Россия провалила матч с Таджикистаном, а Карпин ошибся с составом
13:18
Баринов рассказал, о чем говорил с Галактионовым после его назначения в «Локомотив»
13:15
Валуев: «Хочу, чтобы ЧМ-2022 выиграла сборная России»
2
13:12
«Многим игрокам сборной России стоит задуматься». Бородюк – о 0:0 с Таджикистаном
13:04
Руни, которого Роналду назвал «крысой»: «Криштиану и Месси – два лучших игрока в истории»
1
12:59
Черевченко: «Дзюба пригодился бы «Локомотиву». Он быстро наберет форму»
1
12:54
Фото
Месси – единственный аргентинский игрок, живущий один в комнате на ЧМ-2022
2
12:48
Жена Карпина: «Как же мне стыдно за наших болельщиков»
21
12:40
Видео
«Дедовщина в сборной». Пиняеву не досталось шкафчика в раздевалке в Таджикистане
4
12:32
Тарханов: «Всегда проще сказать, что сборная – говно, но нужно наигрывать состав»
12:28
«Оренбург» подтвердил, что «Краснодар» ведет переговоры с Личкой: «Не хотим его отпускать»
12:19
Власти Катара не разрешат продавать пиво на ЧМ-2022. ФИФА узнала об этом за 3 дня до начала турнира
4
12:13
Оффтоп
«Конкурс прогнозов» вернулся! Вы можете участвовать прямо сейчас
14
12:07
Баринов рассказал, какая команда им интересуется
12:02
Агент Дивеева рассказал, как проходят переговоры с ЦСКА о продлении контракта
11:58
Широков назвал условие, при котором «Зенит» не станет чемпионом
3
11:55
Роналду рассказал, в каком возрасте хочет закончить карьеру
11:50
Баринов – о Педриньо: «Человек без желания. У него постоянно что‑то болит – то зуб, то ухо, то нос»
3
11:45
Агент Бальде: «Когда Кейта наберет форму, он будет одним из лучших в РПЛ»
1
11:38
Роналду назвал Руни «крысой». Ранее он заявил, что выглядит лучше него
Все новости
3
теста для вас
1
Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
2
Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
3
Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
За какую сборную этот футболист сыграет в Катаре?
1
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Сегодня, 12:15
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение