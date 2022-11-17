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    Шакира отказалась выступать на церемонии открытия ЧМ-2022

    Колумбийская певица Шакира не выступит на церемонии открытия чемпионата мира в Катаре.

    Бывшая жена защитника «Барселоны» Пике отказалась от выступления из-за нарушений прав человека в Катаре.

    • Шакира – автор официального гимна ЧМ-2010.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Самые горячие фото Шакиры – колумбийской певицы, с которой Пике был вместе 12 лет

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    Источник: Marca

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