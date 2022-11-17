Шакира отказалась выступать на церемонии открытия ЧМ-2022

Колумбийская певица Шакира не выступит на церемонии открытия чемпионата мира в Катаре.
Бывшая жена защитника «Барселоны» Пике отказалась от выступления из-за нарушений прав человека в Катаре.
- Шакира – автор официального гимна ЧМ-2010.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Самые горячие фото Шакиры – колумбийской певицы, с которой Пике был вместе 12 лет
Источник: Marca