«Малки, снимаем шляпу». Малком снял кепку в ответ на похвалу от журналиста

Нападающий «Зенита» Малком буквально воспринял похвалу от журналиста во время интервью после матча с «Факелом» (2:0), в котором он сделал дубль.

В ответ на фразеологизм «снимаем шляпу» бразилец снял кепку.

– Малки, поздравляем и снимаем шляпу! Признайтесь, Воронеж стал одним из ваших любимых городов? В двух матчах здесь у вас три гола!

– Очень рад и счастлив, что отличился сегодня! Появился на поле только во втором тайме и смог помочь команде, оформив дубль и отработав в обороне.

Думаю, на моем месте мог оказаться кто угодно из вышедших на замену – Вендел или Сергеев, ведь все мы всегда максимально сконцентрированы и стараемся приносить пользу. Так что сейчас я очень доволен проделанной работой!

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.

В этом сезоне он забил 15 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.

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