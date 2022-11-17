«Малки, снимаем шляпу». Малком снял кепку в ответ на похвалу от журналиста

Нападающий «Зенита» Малком буквально воспринял похвалу от журналиста во время интервью после матча с «Факелом» (2:0), в котором он сделал дубль.
В ответ на фразеологизм «снимаем шляпу» бразилец снял кепку.
– Малки, поздравляем и снимаем шляпу! Признайтесь, Воронеж стал одним из ваших любимых городов? В двух матчах здесь у вас три гола!
– Очень рад и счастлив, что отличился сегодня! Появился на поле только во втором тайме и смог помочь команде, оформив дубль и отработав в обороне.
Думаю, на моем месте мог оказаться кто угодно из вышедших на замену – Вендел или Сергеев, ведь все мы всегда максимально сконцентрированы и стараемся приносить пользу. Так что сейчас я очень доволен проделанной работой!
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
- В этом сезоне он забил 15 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.
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Источник: ютуб-канал «Зенита»