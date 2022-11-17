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    Ван Гаал дал игрокам сборной Нидерландов номера в соответствии с возрастом

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал рассказал, по какому принципу распределял игровые номера для футболистов.

    «Обычно я говорю об этом с игроками лично, а не публично... Я дал им номера в соответствии с возрастом.

    Это не шутка. На пресс-конференциях я не шучу, а объясняю все, как есть», – заявил ван Гаал.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Нидерланды сыграют с Катаром, Сенегалом и Эквадором.
    • Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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    Источник: Voetbal International

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1505

      jek718875 1 час назад

      Ван Гаал,дал повод другим тренерам,давать номера в соответствии сколько у кого сантиметров,я бы играл под номером 16

      0
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      Рейтинг: +650

      Mityai90 > jek718875 1 час назад

      на позиции ложной 9?))

      4
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      ...
      Рейтинг: +3266

      acor94 > Mityai90 58 минут назад

      А ты хорош))

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