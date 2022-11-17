Ван Гаал дал игрокам сборной Нидерландов номера в соответствии с возрастом

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал рассказал, по какому принципу распределял игровые номера для футболистов.

«Обычно я говорю об этом с игроками лично, а не публично... Я дал им номера в соответствии с возрастом.

Это не шутка. На пресс-конференциях я не шучу, а объясняю все, как есть», – заявил ван Гаал.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Нидерланды сыграют с Катаром, Сенегалом и Эквадором.

Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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