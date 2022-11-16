«О да, заголовки будут громкими». В интервью Роналду есть слова про Месси

Журналист Пирс Морган, который взял интервью у нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, подтвердил, что португалец говорил в том числе про форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Многие люди спрашивают, говорил ли Роналду про Месси в моем интервью.
О да, и заголовки будут громкими», – написал Морган в соцсетях.
- Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Роналду брал награду 5 раз.
- Публикация полной версии интервью Криштиану ожидается сегодня-завтра.
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Источник: твиттер Пирса Моргана