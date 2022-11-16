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    «О да, заголовки будут громкими». В интервью Роналду есть слова про Месси

    Журналист Пирс Морган, который взял интервью у нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, подтвердил, что португалец говорил в том числе про форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

    «Многие люди спрашивают, говорил ли Роналду про Месси в моем интервью.

    О да, и заголовки будут громкими», – написал Морган в соцсетях.

    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Роналду брал награду 5 раз.
    • Публикация полной версии интервью Криштиану ожидается сегодня-завтра.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    Сегодня, 20:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6123

      Красногорск_Фан 58 минут назад

      Такое впечатление что интервью дает не Роналду а личинка Евсеева

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