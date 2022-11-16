Тикнизян: «Каждый игрок РПЛ будет смотреть чемпионат мира»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что все футболисты чемпионата России будут смотреть ЧМ-2022.
«Естественно, я буду следить за чемпионатом мира, где выступят лучшие команды. Можно что-то черпануть оттуда в плане опыта, игровых действий. Думаю, каждый футболист РПЛ будет смотреть чемпионат мира. Кого-то конкретного поддерживать не буду, только хороший футбол», – сказал Тикнизян.
- Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.
- Впервые турнир примет Ближний Восток.
- Россию отстранили от отбора на ЧМ-2022.
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Источник: Metaratings