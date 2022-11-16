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    Тикнизян: «Каждый игрок РПЛ будет смотреть чемпионат мира»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что все футболисты чемпионата России будут смотреть ЧМ-2022.

    «Естественно, я буду следить за чемпионатом мира, где выступят лучшие команды. Можно что-то черпануть оттуда в плане опыта, игровых действий. Думаю, каждый футболист РПЛ будет смотреть чемпионат мира. Кого-то конкретного поддерживать не буду, только хороший футбол», – сказал Тикнизян.

    • Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.
    • Впервые турнир примет Ближний Восток.
    • Россию отстранили от отбора на ЧМ-2022.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2759

      фанат джигурды 17 минут назад

      Надеюсь, после просмотра игры нормальных футболистов это недоразумение завершит карьеру, хотя о чём это я))))

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      Рейтинг: +17802

      Cleaner 42 минуты назад

      Кроме тех, кто на месяц забухает.

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      Рейтинг: +2759

      фанат джигурды > Cleaner 16 минут назад

      Ващи, наверное, месяц на радостях бухали, когда это недоразумение нам впарили.

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